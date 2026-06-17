Wellington Management dépasse les 5% du capital de Valeo

Dans un avis adressé à l'AMF, Wellington Management Group, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 12 juin 2026, le seuil de 5% du capital de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion basée à Boston a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 12 386 258 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,47% des droits de vote de cet équipementier automobile.