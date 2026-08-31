Wella Co, propriétaire de la marque de vernis à ongles OPI et soutenue par KKR, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société Wella, propriétaire de la marque de vernis à ongles OPI et soutenue par KKR, a déposé lundi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, venant ainsi s’ajouter à une liste croissante d’entreprises de grande consommation cherchant à tester l’intérêt des investisseurs pour les marques de détail sur les marchés boursiers.

Cette entreprise spécialisée dans les soins capillaires et les soins des ongles, qui détient un portefeuille de marques comprenant notamment Clairol, Sebastian Professional et Nioxin, est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 6 000 personnes.

L'essor général du marché des introductions en bourse, favorisé par un nombre record de cotations cette année, a encouragé davantage d'entreprises de grande consommation à entrer en bourse, après plusieurs années de ralentissement des nouvelles cotations d'entreprises axées sur la vente au détail.

La marque de vêtements pour femmes Reformation, soutenue par Permira, est entrée en bourse le mois dernier lors d’une introduction qui a permis de lever 211 millions de dollars, tandis que le distributeur de mode Tailored Brands a déposé une demande d’introduction à la Bourse de New York.

Les origines de Wella remontent à 1880, lorsque le coiffeur allemand Franz Ströher a fondé une entreprise fabriquant du tulle capillaire utilisé dans les perruques; depuis, la société a évolué grâce à une série d’acquisitions.

La société a été scindée de Coty COTY.N après que la société d’investissement KKR eut initialement racheté une participation de 60 % au conglomérat de beauté en 2020. Elle a accru sa participation au cours des années suivantes, rachetant en décembre les 25,8 % restants de Wella pour 750 millions de dollars.

L’acquisition initiale de KKR valorisait Wella à 4,3 milliards de dollars, dette comprise. Reuters a révélé en exclusivité en début d’année que la société travaillait avec des banques d’investissement en vue de cette introduction en bourse, dont le montant pourrait largement dépasser ce chiffre.

Wella a enregistré une hausse de plus de 9 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 juin, à 2,94 milliards de dollars, par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le résultat net s’est établi à 62,3 millions de dollars, contre une perte de 8,7 millions de dollars en 2025.

La société a l'intention de s'introduire en bourse à la NYSE sous le symbole "WELA". Goldman Sachs, BofA Securities, KKR et J.P. Morgan figurent parmi les chefs de file de l'opération.