Wella Co dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les jours passent et l'ampleur de la catastrophe se précise à mesure de la lente progression des secours: le bilan de la crue qui a dévasté mercredi le Népal et le Tibet - en Chine - s'est encore alourdi lundi pour s'établir à plus de 950 morts et près de 4.500 ...
Lire la suite
A 39 ans, la légende argentine du football Lionel Messi a annoncé lundi sa retraite internationale après plus de deux décennies d'une relation passionnelle avec sa sélection, conclue par une finale perdue au Mondial. "Du temps s'est écoulé depuis la finale, et ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•31.08.2026•21:38•
La Federal Trade Commission américaine a engagé des poursuites contre Amazon, accusant le groupe d'avoir "secrètement et systématiquement" surfacturé les annonceurs utilisant sa plateforme. Soutenue par les procureurs généraux de 22 Etats, la plainte estime que ...
Lire la suite
John Ternus prend mardi les rênes d'Apple, après 15 ans de règne de Tim Cook, une transition voulue en douceur à une période charnière pour le groupe, entre le lancement de nouveaux produits, le défi de l'intelligence artificielle (IA) et les tensions géopolitiques. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer