Weinberg Capital Partners fait son entrée au capital de Magellium Artal

(AOF) - Le fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners, dédié à l’accompagnement des PME et ETI actives dans le domaine de la défense et de la sécurité, s’associe à Magellium Artal en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés des dirigeants et de salariés du groupe. Cette opération vise à soutenir la stratégie de croissance de la société. IDIA Capital Investissement et le fonds Definvest de la Direction générale de l’armement (DGA), géré par Bpifrance, prennent une participation minoritaire dans le cadre de cette transaction.

iXO Private Equity, actionnaire minoritaire de la société depuis 2020, cède, quant à lui, sa participation.

Né du rapprochement entre les sociétés Magellium et Artal en 2016, le groupe s'est imposé comme un acteur clé de l'ingénierie de la donnée image et de la cartographie numérique. Il maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, du traitement des données satellitaires brutes à la mise en place de plateformes d'exploitation pour des clients institutionnels et privés opérant dans des secteurs de pointe (spatial, défense, sécurité, environnement, énergie et industrie).

Les équipes du groupe sont réparties entre Toulouse et l'Île-de-France.

" Nous sommes ravis de l'entrée de Weinberg Capital Partners au capital de Magellium Artal qui marque une nouvelle phase de développement pour le groupe. Nous sommes convaincus que le fonds Eiréné, de par son expertise sectorielle, est le partenaire idéal pour nous accompagner dans notre stratégie de développement et positionner la société comme un des leaders de son marché en Europe", commente Pierre Duverneuil, président de Magellium Artal Group.