WeightWatchers progresse grâce à l'augmentation des revenus tirés des abonnements cliniques au deuxième trimestre

11 août - ** Les actions de la société de télésanté WW International WW.O augmentent de 8,5 % à 41,50 $ avant la mise sur le marché

** La société, également connue sous le nom de WeightWatchers, déclare que ses revenus d'abonnement clinique ont augmenté de 55,1 % au cours du trimestre terminé le 30 juin, grâce aux abonnements au semaglutide composé

** La société déclare qu'à partir du 22 mai, elle a commencé à transférer les abonnés du semaglutide composé vers des médicaments approuvés par la FDA, conformément aux directives actuelles de la FDA

** La société prévoit que le chiffre d'affaires total pour 2025 se situera entre 685 et 700 millions de dollars

** Le bénéfice de base ajusté devrait se situer entre 140 et 150 millions de dollars

** La société n'a pas encore fourni de prévisions pour 2025