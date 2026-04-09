Weight Watchers bondit après l'ajout de la pilule orale amaigrissante de Lilly à son programme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de WW International WW.O bondissent de 21% à 11,58 dollars avant la mise sur le marché

** L'entreprise de télésanté déclare qu'elle commencera à offrir Foundayo, le médicament oral d'Eli Lilly LLY.N nouvellement approuvé pour la perte de poids, aux membres américains admissibles

** Foundayo est une pilule à prise unique quotidienne de la classe des GLP-1, des médicaments qui aident les gens à se sentir rassasiés et à manger moins, évitant ainsi les injections hebdomadaires

** La société indique que l'accès se fera par le biais de son programme Med+, qui comprend des soins cliniques, un soutien à l'assurance et des outils de traitement

** Les membres qui paient de leur poche verront les prix commencer à 149 $ par mois pour la dose la plus faible

** Les membres qui utilisent son soutien comportemental en même temps que les médicaments GLP-1 ont perdu près de 30 % de poids en plus en moyenne que ceux qui ne bénéficient pas de ce soutien

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 67% depuis le début de l'année