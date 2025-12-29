Weebit Nano atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans grâce à un accord de licence et à des prévisions de recettes pour l'exercice 26

29 décembre - ** Les actions de la société australienne Weebit Nano WBT.AX grimpent jusqu'à 16,1% à 5,690 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le début du mois d'août 2023 ** Cette hausse est la plus forte depuis le 19 décembre ** La société de technologie de la mémoire obtient un accord de licence avec Texas Instruments TXN.O pour intégrer sa technologie ReRAM dans les nœuds de traitement avancés de ce dernier pour les semi-conducteurs de traitement embarqués ** Annonce un chiffre d'affaires minimum de 10 millions de dollars australiens pour l'exercice 26 (6,71 millions de dollars)

** Environ 1,1 million d'actions changent de mains, soit 1,5 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action est en hausse de 52,5% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

(1 $ = 1,4896 dollar australien)