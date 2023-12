WEDIA : Wedia est entrée en négociation exclusive pour la cession de sa participation dans la société Galilée

Wedia mène des négociations exclusives en vue de la cession de la société Galilée (détenue à 51% par Wedia). Une offre non sollicitée a été formulée par DATASOLUTION, le leader français de l'intégration PIM / DAM / eCommerce (350 personnes en France, en APAC et aux USA), et retenue par Wedia et les autres actionnaires de Galilée.

Pour rappel, Wedia avait investi dans Galilée fin 2019, avec l'ambition de développer la distribution indirecte de la solution logicielle Wedia.

Quatre ans après, cette collaboration s'est révélée fructueuse, avec de très belles marques communes (V33, Maison Richard, Rians, Epeda, Mérinos…), sans pour autant justifier la nécessité de liens capitalistiques entre l'éditeur Wedia et l'intégrateur Galilée. Cette stratégie de distribution indirecte, initiée avec Galilée, devrait d'ailleurs se renforcer grâce au partenariat en cours de discussion avec DATASOLUTION.

La cession de ces 51% permettrait au Groupe Wedia (Wedia et Iconosquare) de se focaliser sur son activité d'éditeur de logiciel SaaS B2B, qui représenterait alors plus de 80% du CA, et de renforcer ses capacités d'investissement en faveur de la croissance.

L'opération devrait être finalisée fin décembre une fois les conditions suspensives usuelles levées.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2023, le jeudi 25 janvier 2024 après bourse

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication.

Au travers de ses trois offres, Wedia, Galilée et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus marketing (photos, vidéos, descriptifs produit, argumentaires marketing, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité.

Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Royal Canin, FC Barcelone) et par les principaux analystes technologiques (Gartner et Forrester)

Pour servir ses 5000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 150 collaborateurs engagés.

Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 18 M€, dont plus de 2/3 de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – contact@wedia-group.com

Julia BRIDGER -Associée - jbridger@elcorp.com

A propos de DATASOLUTION – www.datasolution.fr

DATASOLUTION est devenu en 20 ans la première agence digitale indépendante Française.

Avec plus de 360 collaborateurs pour un CA Groupe de 36M€, à fin 2022, la proposition de valeur est d'accompagner le déploiement International des projets digitaux de ses clients.

L'offre de services est complète : Conseil en transformation digitale, Studio Graphique (UX/UI), Ingénierie Web, Infogérance 24/7 sur Clouds publics et privé, Marketing Digital.

L'intégration de l'agence Galilée complète notre maillage territoriale avec 10 bureaux en France, renforce nos compétences/ressources PIM/DAM/MDM et complète notre offre de Marketing Digital avec la plateforme de Production Marketing de Galilée.