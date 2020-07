WEDIA : Wedia - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 en hausse de 54%

2019 / 2020 S1 2019 S1 2020 Var. Chiffre d'affaires total en K€ 4.821 7.407 +54% Revenus récurrents SaaS 2.960 3.880 +31% Services & Négoce 1.861 3.527 +89%

Pour le premier semestre de l'exercice 2020, le groupe WEDIA - solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketing - a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,4 M€, en forte progression de 54 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2019 (4,8 M€).

La croissance enregistrée ce premier semestre 2020, en dépit de la crise actuelle, reflète la stratégie de développement de WEDIA :

Les revenus récurrents, issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients, représentent près de 3,9 M€ et progressent de 31 % , dont près de 9% en organique, le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1 er octobre 2019 ;

, dont près de 9% en organique, le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1 octobre 2019 ; Suite à cette intégration, l'activité Service & Négoce du groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) progresse de 89% à 3,5 M€.

Un modèle résilient, solide face à la crise

La crise liée au Covid 19 a pour le moment un impact non significatif sur l'activité de Wedia dont le modèle est particulièrement résilient :

La majorité des clients du groupe sont des grands comptes internationaux ;

Le groupe Wedia est très présent dans les secteurs Banques, Assurance, Energie et Agroalimentaire (50% de l'activité) qui résistent bien à la crise actuelle ;

Les contrats sont pluriannuels conférant à la société une bonne visibilité pour l'exercice 2020 et au-delà ;

Plus globalement, le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia (qui opère les contenus médias de ses clients pour nourrir, entre autres, les dispositifs eCommerce) crée une certaine barrière au changement et limite l'attrition dans une période où les entreprises sont peu enclines à investir dans de nouveaux projets.

Plan de marche confirmé

Wedia, avec ses solutions SaaS, accompagne la transformation digitale du marketing et du commerce. Son activité s'inscrit donc pleinement dans les perspectives post Covid d'un monde plus digital.

En outre, forte de sa trésorerie et de sa position sur le marché mondial (Top 10), Wedia s'inscrit dans un rôle de consolidateur d'un marché encore très fragmenté et sur lequel certains acteurs seront fragilisés par la crise actuelle.

En triplant son chiffre d'affaires en 5 ans, le groupe Wedia a démontré qu'il savait piloter son modèle de croissance. En dépit de la situation actuelle, les succès commerciaux, le potentiel de développement sur les comptes existants ainsi que la récente acquisition de Galilée confortent Wedia dans son objectif de rejoindre rapidement le Top 5 des acteurs du marché mondial.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le jeudi 15 octobre 2020 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il réalise un chiffre d'affaires 2019 de plus de 11 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET - PDG - contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ - DAF - olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM - Communication financière - J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 - wedia@aelium.fr