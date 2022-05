Wedia: "Technologie reconnue, revenus récurrents : la construction d’un futur leader"

“Les visuels vendent l’émotion et l’émotion, le produit”. Wedia répond à un enjeu auquel de nombreuses industries sont confrontées aujourd’hui: comment traiter et relayer rapidement la bonne information, le bon visuel, sur le bon canal et au bon moment, afin de proposer la meilleure expérience possible ?



Alors que les marques mondiales sont amenées à gérer leurs contenus marketing dans des volumes toujours plus importants, elles se doivent aussi de proposer des expériences qualitatives, personnalisées et vectrices d’émotions tout au long du parcours client.



Dans ce contexte de marché, Wedia se positionne comme le partenaire incontournable de ces marques internationales dans la valorisation de leurs contenus marketing (visuels & vidéos), depuis leur création et jusqu’à leur diffusion. Garantissant d’offrir la meilleure expérience possible sur l’intégralité des canaux existants (web, print, réseaux sociaux, ...), Wedia améliore ainsi la notoriété de la marque tout en stimulant l’activité commerciale.



Totalisant un chiffre d’affaires de 15,7 M€ en 2021, Wedia est un acteur structurellement rentable depuis plusieurs années. Début 2022, la société a annoncé l’acquisition d’un éditeur de logiciels SaaS, Tripnity, un outil de gestion et de planification de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Cette acquisition ajoute ainsi une nouvelle brique logicielle à l’offre de Wedia tout en apportant une contribution de près de 5 M€ au Groupe, un nouveau changement de taille.



Fort de ce business model vertueux, de catalyseurs de croissance identifiés et d’une politique active d’acquisitions, le Groupe a toutes les cartes en mains pour réaliser son objectif à 2024, celui de réaliser un chiffre d’affaires de 30 M€ et intégrer le Top 5 du secteur.



Nous initions la couverture de Wedia avec un objectif de cours de 54,00 € et une recommandation à Achat.