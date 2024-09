WEDIA : Résultats du premier semestre 2024 - CA et Résultat Opérationnel Courant stables - Avis favorable au projet d'offre publique d'achat simplifiée - Évolution de la gouvernance

S1 2024

Consolidés S1 2023**

Proforma S1 2023*

Publiés Var 23/24 Chiffre d'affaires total en k€ 6.850 6.888 9.505 -0,6% Dont CA SaaS 5.519 5.541 6.674 -0,4% Dont CA Services 1.331 1.347 2.671 -1,2% Dont CA Négoce & divers - - 160 Charges d'Exploitation 6.766 7.074 9.736 -4,4% Excédent Brut d'Exploitation 1.324 1.220 1.195 +8,5% Résultat Opérationnel Courant 469 470 421 - En % du CA 7% 7% 4% - Résultat Net du Groupe 1.568 (249) (211) na

*Les chiffres S1 2023 sont présentés tels que publiés (*) mais également présentés retraités de l'activité Galilée, cédée le 31 janvier 2024 (**). Les variations sont calculées par rapport aux données proforma.

Pour le premier semestre de l'exercice 2024, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 M€, stable par rapport au premier semestre de l'exercice 2023 retraité des activités Galilée, cédées en janvier 2024.

La répartition des revenus par nature est la suivante :

Les revenus SaaS sont stables à 5,5 M€ : le développement de la base client Wedia existante ainsi que le redressement d'Iconosquare sont conformes aux objectifs, en revanche, l'acquisition de nouveaux clients a été pénalisée par des cycles de vente allongés. Les revenus SaaS représentent désormais 81% du chiffre d'affaires et sont réalisés pour moitié à l'international.

L'activité Services du Groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) est globalement stable.

Résultats solides grâce à une bonne maîtrise des charges

L'EBE s'établit à 19% du chiffre d'affaires (contre 18% en 2023). Ce résultat est le fruit :

D'une baisse de 10% des charges d'exploitation, notamment des charges de hosting, tout en poursuivant les investissements en marketing et R&D,

D'une stabilisation de la masse salariale.

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 469 k€ (contre 470 k€ au S1 2023, retraité de l'activité Galilée).

Le Résultat Net, qui intègre les produits de cession de Galilée, s'élève à 1.568 k€.

Une structure financière saine et des flux d'exploitation solides

La trésorerie disponible au 30 juin 2024 s'établit à plus de 5,3 M€, montant équivalent à celui des dettes financières. Au global, les flux de trésorerie liés à l'exploitation, saisonniers par nature, sont de près de 2 M€ sur le semestre.

Dynamique commerciale

Au cours du semestre écoulé, la dynamique commerciale a été affectée par l'allongement des délais de décision dans le cadre des projets à appel d'offres.

Aujourd'hui, le groupe compte plus de 4.000 clients, présents dans plus de 120 pays, et répond aussi bien aux attentes des petites et moyennes entreprises (quelques milliers d'euros d'ARR) qu'à celles des grands comptes (plusieurs centaines de milliers d'euros d'ARR sur une durée de 8 ans en moyenne).

Stratégie de croissance

À court terme, la croissance de l'activité de Wedia dépend de l'évolution des délais de prises de décisions des grands groupes, la reprise de leurs investissements sera déterminante pour infléchir la dynamique du 1 er semestre 2024.

A moyen terme, la montée en puissance des contenus visuels (images, vidéos, 3D, etc.) et l'influence croissante des réseaux sociaux dans la communication des entreprises positionnent les solutions de Digital Asset (DAM) et Social Media Management (SMM) au cœur des stratégies marketing. Wedia, en combinant « DAM », « SMM » et Intelligence Artificielle, propose une offre unique sur le marché des « martech » (Solutions logicielles pour le marketing).

Fort de cette offre unique et de son récent repositionnement en pure player SAAS B2B, le Groupe a l'intention d'engager une phase d'investissements significatifs (IA générative, marketing, recrutement, etc.) afin de permettre d'entrer dans une nouvelle phase de son développement. Ces initiatives de croissance nécessitent un horizon long-terme afin d'être mises en œuvre et demeurent donc sujettes à des aléas et des risques d'exécution. Elles devraient également affecter à court terme la rentabilité de la société.

Avis motivé favorable au projet de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS)

Le Conseil d'administration de Wedia, qui s'est réuni ce jour afin d'approuver les comptes semestriels, a également rendu un avis motivé sur le projet d'Offre publique d'achat simplifiée initié par Mercure, société regroupant Cathay Capital et les managers du groupe Wedia, au prix de 30,50 euros par action. Pour rappel, le prix sera augmenté, en cas d'atteinte du seuil de retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'Offre publique d'achat simplifiée, d'un complément de prix de 1,25 euro par action.

Sur la base du rapport transmis par l'expert indépendant, qui a conclu au caractère équitable du prix de l'OPAS - y compris en cas de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire, le Conseil d'administration a rendu un avis favorable, à l'unanimité de ses membres, considérant que l'Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés, et a par conséquent recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions Wedia à l'Offre.

Dans ce contexte, la société Mercure et le groupe Wedia déposeront respectivement leur projet de Note d'information et leur projet de Note en réponse auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les prochains jours. L'Offre, sous réserve de l'avis de conformité délivré par l'AMF, devrait ouvrir courant octobre 2024.

Evolution de la gouvernance

A l'issue de ces délibérations et afin de refléter la nouvelle structure du capital (Mercure contrôlant 57,2% du capital social), le Conseil d'administration a pris acte de la démission de 3 administrateurs (Messieurs Olivier Grenet, Philippe Houdouin et Paul Perdrieu) et de la cooptation de 3 nouveaux administrateurs (Messieurs Jean-Marc Prunet, Félix Wang et Bertrand Uchan) représentant Cathay Capital.

Retrouvez toutes les informations relatives au projet d'Offre publique d'achat simplifiée sur www.opas-wedia.com

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – actionnaires@wedia .fr

Olivier SCHMITZ – DAF – actionnaires@wedia.fr