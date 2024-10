WEDIA : Ouverture de l'Offre publique d'achat simplifiée le 15 octobre 2024 - Mercure détient désormais 70% du capital de Wedia

Communiqué de Presse

Paris, le 14 octobre 2024

L'Offre publique d'achat simplifiée visant les actions Wedia libellée au prix de 30,50€ par action ( +1,25€ / action en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote) (l'« Offre ») sera ouverte à compter du 15 octobre 2024 et jusqu'au 6 novembre 2024 (inclus) selon le calendrier publié par l'AMF et par Euronext.

Il est précisé que la société Mercure, initiatrice de l'Offre, détient d'ores-et-déjà près de 70,0% du capital et des droits de vote de Wedia [1] (contre 57,2% lors du dépôt de son projet d'Offre). Entre le 20 septembre 2024, date du dépôt de son projet d'Offre et le 11 octobre 2024, date de la décision de conformité de l'AMF sur l'Offre, Mercure a en effet acquis 109 452 actions Wedia au prix de l'Offre. Ces acquisitions ont été réalisées principalement hors marché (à hauteur de 107 222 actions Wedia) auprès d' actionnaires historiques de Wedia dont plusieurs investisseurs institutionnels de long terme, qui ont cédé leurs actions aux mêmes conditions financières que celles proposées aux actionnaires dans le cadre de l'Offre.

Seuls les actionnaires qui apporteront leurs actions Wedia à la procédure semi-centralisée de l'Offre mise en place par Euronext au prix de 30,50 € par action, pourront bénéficier de la prise en charge de leurs frais de courtage ainsi que d'un éventuel complément de prix de 1,25 € par action en cas d'atteinte du seuil de 90% permettant la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire .

Il est rappelé que l'Offre pourrait être suivie, si ses conditions sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire dans le cas où, à l'issue de l'Offre, le nombre d'Actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires (autres que les Actions auto-détenues par Wedia) ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société.

Retrouvez toute la documentation officielle de l'Offre [2] ainsi que les principales caractéristiques de celle-ci sur la rubrique : https://www.opas-wedia.com/

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED ) – www.wedia.fr

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – actionnaires@wedia.fr

Olivier SCHMITZ – DAF – actionnaires@wedia.fr



Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

[1] 69,98% du capital et des droits de vote.

[2] La note d'information établie par l'initiateur et visée par l'AMF (visa n°24-430), ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Mercure sont disponibles sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et de la société Wedia ( www.opas-wedia.com ) et peuvent être obtenus sans frais auprès au siège social de la société Mercure SAS (chez Cathay Capital, 52 rue d'Anjou, 75008 Paris) et de l'établissement présentateur de l'Offre, Bryan Garnier & Co (26 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris). La note en réponse établie par la société Wedia et visée par l'AMF (visa n°24-431), ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Wedia sont disponibles sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et de la société Wedia ( www.opas-wedia.com ) et peuvent être obtenus sans frais auprès au siège social de la société Wedia (chez Wework, 33, rue Lafayette, 75009 Paris).