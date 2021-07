WEDIA : Nouveau succès commercial majeur en Allemagne

Après un nouvel appel d'offres international de plusieurs mois, la solution Wedia vient d'être retenue par l'un des principaux groupes pharmaceutiques et agrochimiques mondiaux.

"Avec ce nouveau succès, Wedia est désormais partenaire de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes. En outre, ce projet confirme l'expertise de Wedia dans le domaine pharmaceutique où les contraintes réglementaires s'imposent aussi aux équipes marketing et commerciales et aux contenus qu'elles ont à gérer" précise Nicolas Boutet, CEO du Groupe.

Pour ce client, les enjeux sont multiples : partager des contenus entre toutes ses entités, s'intégrer simplement à son écosystème applicatif (CMS, PIM...) et surtout diffuser sur l'ensemble des sites web, sites de marques ou réseaux sociaux des contenus marketing contextualisés au pays, aux audiences, aux "devices" utilisés....

« Je suis très fier de nos équipes en charge du marché allemand qui ont remporté cet appel d'offres contre les principales solutions américaines et allemandes de Digital Asset Management. Wedia a été retenue pour ses fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, sa richesse de personnalisation et surtout pour sa solution ouverte et interconnectable à même de diffuser dynamiquement, à grande échelle et de façon personnalisée, des contenus marketing sur tous les canaux digitaux de cette marque mondiale.» complète Nicolas BOUTET.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) - www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging...) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 15,7 M€, dont plus de 50 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET - PDG - contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ - DAF - olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM - Communication financière - J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 - wedia@aelium.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lJudZseYaWzGnJ9vZMtonGVsbpxlxGmabpKbmWRvZZ6cm21knWyTapTJZnBhlW5s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70096-2021_06_wedia_signatureallemagne.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com