WEDIA : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

Wedia annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier Semestriel 2021.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.wedia-group.com/fr dans la rubrique "Société/ Investisseurs/ Rapports Financiers".

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les logiciels SaaS et le conseil dédiés aux directions du marketing et de la communication. Au travers de ses deux marques, Wedia et Galilée, le Groupe accompagne ses clients, grands comptes et ETI, dans la gestion du cycle de vie de leurs contenus marketing (description produit, photos, vidéos, 3D, packaging…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion sur tous les canaux physiques et digitaux.

Les offres du Groupe permettent ainsi de décliner un marketing cohérent et personnalisé, sans limite d'échelle, contribuant aux succès commerciaux de ses clients. Ces succès sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans le Top 10 des acteurs mondiaux du domaine.

Le groupe Wedia compte, parmi ses clients, près de 250 marques mondiales, des dizaines d'ETI communicantes et plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Il réalise un chiffre d'affaires 2020 de près de 16 M€, dont 60 % de revenus récurrents, et appuie son développement sur un mix éprouvé de croissance organique et externe.

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – DAF – olivier.schmitz@wedia-group.com

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

