L'incendie dans l'Aude maîtrisé, la vigilance reste de mise

Le feu de forêt qui a parcouru plus de 16.000 hectares depuis mardi dans l'Aude est désormais maîtrisé, a annoncé dimanche la préfecture, qui dit rester mobilisée face aux températures caniculaires attendues lundi dans le sud-ouest de la France.

"Le feu est maîtrisé. La vigilance et la mobilisation restent de mise", a-t-elle dit sur son compte X.

"Il s'agit de tenir et ne pas faiblir", a déclaré à la presse Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude.

Le feu, l'un des plus importants de ces dernières décennies en France en termes de surface parcourue, s'est déclaré mardi après-midi sur la commune de Ribaute dans le massif des Corbières.

Douze départements dont l'Aude seront en vigilance rouge à partir de la mi-journée de lundi avec des températures "très fréquemment supérieures" à 40 degrés Celsius, a prévenu Météo France dans un bulletin d'alerte dimanche après-midi.

Seront également concernés la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

(Jean-Stéphane Brosse)