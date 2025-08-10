 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'incendie dans l'Aude maîtrisé, la vigilance reste de mise
information fournie par Reuters 10/08/2025 à 19:12

Conséquences d'un incendie de forêt dans la province nord-occidentale de Çanakkale en Turquie vues par drone

Conséquences d'un incendie de forêt dans la province nord-occidentale de Çanakkale en Turquie vues par drone

Le feu de forêt qui a parcouru plus de 16.000 hectares depuis mardi dans l'Aude est désormais maîtrisé, a annoncé dimanche la préfecture, qui dit rester mobilisée face aux températures caniculaires attendues lundi dans le sud-ouest de la France.

"Le feu est maîtrisé. La vigilance et la mobilisation restent de mise", a-t-elle dit sur son compte X.

"Il s'agit de tenir et ne pas faiblir", a déclaré à la presse Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude.

Le feu, l'un des plus importants de ces dernières décennies en France en termes de surface parcourue, s'est déclaré mardi après-midi sur la commune de Ribaute dans le massif des Corbières.

Douze départements dont l'Aude seront en vigilance rouge à partir de la mi-journée de lundi avec des températures "très fréquemment supérieures" à 40 degrés Celsius, a prévenu Météo France dans un bulletin d'alerte dimanche après-midi.

Seront également concernés la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

(Jean-Stéphane Brosse)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les sapeurs-pompiers luttent pour combattre ce qu'il reste de l'incendie dans l'Aude et éviter qu'il ne reparte, à Albas, le 9 août 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Dans l'Aude, le gigantesque incendie enfin maîtrisé, la vigilance subsiste
    information fournie par AFP 10.08.2025 18:46 

    Le gigantesque incendie survenu mardi dans le massif des Corbières a été "maîtrisé" dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés, en vigilance maximale, pour éviter des réactivations, comme il y en a eu plusieurs dans la journée. "Le feu est désormais maîtrisé. ... Lire la suite

  • L'homme arrêté après la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a reconnu lui avoir porté des coups avec de la "ferraille" tout en niant avoir voulu le tuer ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Maire agressé en Isère: le suspect mis en examen pour tentative de meurtre
    information fournie par AFP 10.08.2025 18:37 

    Un sexagénaire a été en examen dimanche pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, après avoir admis avoir frappé à l'arme blanche le maire de son village isérois dans le cadre d'un litige "enkysté", tout en niant avoir voulu le ... Lire la suite

  • Le feu de l'Aude est "maîtrisé" (préfecture)
    Le feu de l'Aude est "maîtrisé" (préfecture)
    information fournie par AFP Video 10.08.2025 18:25 

    "Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir", affirme Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude.

  • À Bordeaux, un lac en ville pour se rafraîchir en pleine canicule
    À Bordeaux, un lac en ville pour se rafraîchir en pleine canicule
    information fournie par AFP Video 10.08.2025 18:24 

    Sur les rives de Bordeaux-Lac, dans le nord de la ville, touristes et habitants des quartiers HLM voisins sont venus se rafraichir dans une eau à 27 degrés alors que plus de plus de 40 départements du Sud de la France sont placés en vigilance orange canicule. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank