Wedia: l'OPAS démarre le 15 octobre

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Wedia, déposée par Bryan, Garnier & Co pour le compte de la société par actions simplifiée Mercure, sera ouverte du 15 octobre au 6 novembre inclus.



L'initiateur, qui détient à ce jour 599.165 actions Wedia, s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 30,50 euros, la totalité des 255.390 actions existantes non détenues par lui, représentant 29,83% du capital.



Il a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire au prix de 31,75 euros par action, à savoir le prix de l'offre augmenté du complément de prix versé uniquement aux actionnaires qui auront apporté leurs actions à la procédure semi-centralisée de l'offre.





Valeurs associées WEDIA 30,70 EUR Euronext Paris +0,33%