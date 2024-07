WEDIA : Exercice de la promesse d'achat du bloc de contrôle de Wedia et signature des accords définitifs avec Cathay Capital Private Equity

Le 23 juillet 2024, le comité social et économique de Wedia S.A. (le « CSE ») a émis un avis favorable au projet de cession du contrôle de Wedia. Ce jour, après exercice de la promesse d'achat consentie le 11 juillet dernier, Wedia annonce la signature définitive par la société Mercure S.A.S., une société créée communément par des fonds gérés par Cathay Capital Private Equity et l'équipe de direction de Wedia S.A., des accords définitifs incluant un contrat de cession et un traité d'apport en nature d'actions portant sur le transfert d'un bloc de contrôle de Wedia représentant au total 57,2% [1] du capital social, dont les actions détenues par Nextstage et Amplegest, qui détiennent respectivement 19,6% et 7,9% du capital (le « Bloc de Contrôle »).

Le transfert effectif de propriété du Bloc de Contrôle devrait intervenir d'ici fin juillet 2024. Le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée (« OPAS » ou l'« Offre ») portant sur le solde des actions Wedia non détenues par Mercure, aux mêmes conditions financières que celles applicables à l'acquisition du Bloc de Contrôle (soit 30,50 euros par action) devrait intervenir courant septembre 2024.

L'OPAS pourrait être suivie, si les conditions légales et réglementaires sont remplies, d'une procédure de retrait obligatoire. Un complément de prix de 1,25 euro par action serait payé aux actionnaires apportant à la procédure semi-centralisée de l'Offre en cas d'atteinte, à la clôture de l'OPAS, du seuil de 90% du capital et des droits de vote permettant de mettre en œuvre le retrait obligatoire (le « Complément de Prix »).

Coté sur Euronext Growth, le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux...).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner,Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

[1] Sur la base d'un total de 856.201 actions et 856.201 droits de vote théoriques au 10.07.2024 (dont 1 367 actions sont auto-détenues par la société). Un actionnaire, détenant 0,7% des actions, bénéficiaire de la promesse d'achat a par ailleurs conclu avec Mercure un engagement d'apport à l'OPAS au lieu d'une vente de ses actions au titre du contrat de cession.