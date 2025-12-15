Wedbush remonte son objectif de cours sur Micron
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 14:28
"Les meilleures conditions de l'industrie de la mémoire au cours des derniers mois ont permis à Micron (et au secteur) de bénéficier d'une hausse plus marquée des ASP que ce que nous avions anticipé auparavant", estime le broker.
S'attendant à ce que les résultats du trimestre écoulé dépassent les objectifs du groupe, Wedbush porte ses prévisions pour le trimestre un peu au-dessus du haut des prévisions initiales de Micron, mais il "ne serait pas surpris que son modèle révisé s'avère trop prudent".
