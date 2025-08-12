 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wedbush relève l'objectif de prix d'Oklo en raison de l'aide fédérale et de la demande d'énergie liée à l'IA
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Wedbush relève l'objectif de prix de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, à 80 dollars, contre 75 dollars auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture des actions lundi

** La société de courtage affirme que les récentes initiatives américaines offrent un soutien solide au nucléaire, accélérant le calendrier d'OKLO grâce au financement et à la rationalisation de la réglementation

** L'administration Trump continue de miser sur l'IA, ce qui augmentera considérablement les besoins en puissance de calcul, qui devraient monter en flèche au cours des 5 à 10 prochaines années" - Wedbush

** L'entreprise ajoute que la croissance des centres de données d'IA stimule la demande d'énergie propre, le modèle de construction-propriété-exploitation d'OKLO offre des revenus récurrents et un avantage solide sur le marché de l'énergie

** La maison de courtage H.C. Wainwright augmente également le PT à 90 $ de 55 $

** Neuf courtiers sur 13 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; avec un PT médian de 69,50 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions OKLO ont augmenté de près de 239 % depuis le début de l'année

