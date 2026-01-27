Wedbush relève l'objectif de cours de Zoom Communications en raison de la confiance dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Wedbush relève son objectif de cours (PT) sur Zoom Communications ZM.O de 95 $ à 110 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 15,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage se dit plus confiante dans la stratégie de ZM en matière d'intelligence artificielle et estime qu'il est possible d'augmenter la part de portefeuille de ses clients d'entreprise existants

** "Nous avons commencé à observer des tendances de dépenses plus fortes pour ses produits d'IA, notamment son AI Companion 3.0 par rapport à son Companion 2.0 et son Zoom Phone qui connaît une solide croissance à deux chiffres sur la base du revenu annuel récurrent (ARR), contribuant à faire progresser l'ARR total de 9 % en glissement annuel", indique Wedbush

** Il ajoute que ZM est relativement bien protégé sur le plan concurrentiel, soutenu par environ 185 000 entreprises clientes

** 16 des 31 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'« achat » ou supérieure, 13 une note de « maintien » et deux une note de « vente »; l'action a un objectif de cours médian de 100 $ – données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 5,7 % en 2025