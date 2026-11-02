Wedbush réduit son objectif de cours sur Take-Two, mais reste positif

Wedbush réitère sa recommandation "surperformance" sur Take-Two Interactive, tout en abaissant son objectif de cours de 300 à 280 USD, un nouvel objectif qui fait néanmoins ressortir un potentiel de hausse d'environ 47%. Le bureau d'études maintient par ailleurs l'éditeur de jeux vidéo dans sa liste de valeurs favorites (Best Ideas List).
Le bureau d'études ramène son estimation de BPA pour l'exercice 2029 de 11,19 à 9,98 USD, afin de mieux prendre en compte la contribution du label Rockstar sur les exercices ultérieurs. Il applique un multiple de valorisation de 28 fois les bénéfices à cette estimation pour parvenir à son nouvel objectif de cours.
"Au cours actuel de 190,17 USD, Take-Two se négocie à environ 20 fois les bénéfices attendus par le consensus pour l'année 2027, contre une moyenne historique d'environ 24 fois les bénéfices prévisionnels sur les dix dernières années, alors que la sortie du premier nouvel opus de Grand Theft Auto depuis treize ans est prévue dans trois semaines", souligne l'analyste.
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