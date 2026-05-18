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Wedbush confiant pour la publication trimestrielle de Nvidia
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 16:05

Wedbush réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 300 USD sur Nvidia, à l'approche de la publication par le concepteur de processeurs graphiques programmables de ses résultats trimestriels, attendus le 20 mai après clôture.

Le broker s'attend pleinement à ce que le spécialiste des puces pour l'IA dépasse à nouveau les estimations du marché et affiche des objectifs supérieurs au consensus, compte tenu des données positives continues au cours du 1er trimestre calendaire.

Wedbush met aussi en avant des dépenses vigoureuses pour l'infrastructure IA en 2026, qui vont selon lui probablement se poursuivre en 2027, ainsi qu'une "certitude supérieure dans la chaîne d'approvisionnement dans une période marquée par des contraintes".

"La question est plutôt de savoir si nous verrons enfin une réaction plus positive du cours de l'action, après une série de mouvements blasés consécutifs à des publications de résultats solides", juge l'intermédiaire.

Wedbush s'attend à ce que Nvidia dépasse à nouveau les prévisions précédentes, ainsi que ses propres hypothèses modélisées, d'au moins 2 MdsUSD, plaçant les revenus autour de 80 MdsUSD, avec un BPA probablement de l'ordre de 1,80 USD ou plus.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 16:05:00.

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