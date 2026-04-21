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Wedbush attend une réaction mitigée au départ du CEO d'Apple
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 15:38

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 350 USD sur Apple, au lendemain de l'annonce du plan de succession de son emblématique dirigeant Tim Cook, qui quittera ses fonctions de directeur général (CEO) début septembre.

Selon ce plan approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration, Tim Cook deviendra le président exécutif du conseil, remplaçant à ce poste Arthur Levinson, qui aura été président non exécutif d'Apple pendant 15 ans.

Il deviendra le principal administrateur indépendant le 1er septembre, tandis que John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, deviendra CEO de la firme technologique à compter du 1er septembre 2026.

"Les investisseurs auront une réaction mitigée face à cette nomination soudaine au poste de président exécutif", pronostique Wedbush, soulignant qu'il y avait clairement une volonté de changement à la direction d'Apple.

Selon le broker, la pression s'accentuait sur Apple pour élaborer une stratégie d'IA performante, et Tim Cook devait estimer que tous les éléments étaient désormais réunis à l'approche de la WWDC pour passer le relais.

"Bien que des rumeurs circulaient concernant le départ de Tim Cook de son poste de CEO, les investisseurs auront pour l'instant plus de questions que de réponses quant au calendrier et aux implications pour la stratégie globale d'Apple", prévient Wedbush.

Il considère donc que ceci devrait accentuer la pression sur le groupe basé à Cupertino (Californie) pour "produire du succès et une feuille de route produits lors de la WWDC, plaçant l'IA au coeur de ses priorités".

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 15:38:00.

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