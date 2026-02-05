WEC Energy augmente ses dépenses d'un milliard de dollars à la suite de l'expansion des centres de données de Microsoft dans le Wisconsin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les dépenses d'investissement et les prévisions de la demande tout au long du texte) par Laila Kearney et Pranav Mathur

La compagnie d'électricité américaine WEC Energy Group Inc

WEC.N , basée dans le Wisconsin, a déclaré jeudi qu'elle augmenterait ses dépenses d'investissement d'un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O .

Les grandes entreprises technologiques s'empressent de construire des centres de données gourmands en énergie pour soutenir les initiatives d'intelligence artificielle, ce qui porte la demande d'électricité à un niveau record et incite à conclure des accords avec les compagnies d'électricité américaines.

Le Wisconsin et d'autres États américains du Mid-Atlantic, du Midwest et du sud enregistrent jusqu'à présent la majeure partie des demandes d'électricité pour les nouveaux centres de données.

Microsoft, qui a acheté 2 000 acres de terrain sur le territoire du WEC pour y développer des centres de données, a reçu la semaine dernière l'autorisation des autorités de régulation d'agrandir de 15 bâtiments son campus de Mount Pleasant, dans le Wisconsin.

"L'énergie est acheminée vers le site et la première phase du projet devrait être mise en service cette année", a déclaré Scott Lauber, directeur général du WEC, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Le plan actualisé augmente les prévisions de demande de 500 mégawatts.

L'expansion du centre de données de Microsoft dans le Wisconsin porte les prévisions de demande du WEC dans la région à 2,6 gigawatts d'ici à 2030. Un gigawatt suffit à alimenter 750 000 foyers.

Vantage Data Centers propulse également la consommation d'énergie sur le territoire du WEC, le développeur ayant signé pour construire des centres de données pour Oracle ORCL.N et OpenAI sur 1 900 acres.

Vantage a démarré la première phase du projet en décembre, et WEC a déclaré qu'il pourrait commencer à fournir de l'électricité au site à partir de la fin de l'année prochaine.

Au cours des cinq prochaines années, la demande sur le site est estimée à 1,3 gigawatt, avec un potentiel de 3,5 gigawatts, a déclaré M. Lauber.

WEC Energy Group Inc WEC.N a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la demande des centres de données et à la hausse des ventes résidentielles et commerciales.

La société basée à Milwaukee, qui dessert près de 4,7 millions de clients en électricité et en gaz naturel dans le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan et le Minnesota, a déclaré que la consommation d'électricité résidentielle avait augmenté de 3,5 % au cours de l'année, tandis que le total des livraisons au détail avait augmenté de 2,2 %.

Le trimestre comprenait une charge de 45 cents par action liée aux procédures concernant les avenants de recouvrement des coûts d'infrastructure dans l'Illinois.

Sur une base ajustée, WEC a affiché un bénéfice trimestriel de 1,42 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,40 $ par action, selon les données compilées par LSEG.