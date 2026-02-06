Trump diffuse puis retire une vidéo raciste montrant les Obama en singes

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle Obama, sur la scène de la convention nationale démocrate à Chicago, le 20 août 2024 dans l'Illinois ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La Maison Blanche a plaidé "l'erreur" d'un "employé" après la diffusion d'une vidéo raciste, désormais retirée, montrant Barack et Michelle Obama en singes sur le compte personnel de Donald Trump sur Truth Social, le réseau du président américain.

Le montage est resté en ligne une douzaine d'heures.

La porte-parole du républicain de 79 ans, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une "fausse indignation" et attaqué les médias qui en faisaient état, sans parler d'erreur.

Mais face à la révolte suscitée par ces images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primates, jusque dans le parti républicain, la Maison Blanche a changé de réponse.

"Un employé de la Maison Blanche avait publié ce contenu par erreur. Il a été effacé", a déclaré à l'AFP un haut responsable de l'exécutif.

"C'est une bonne chose que ce contenu ait été retiré, il n'aurait jamais dû être publié et il ne représente pas la nation que nous sommes", a réagi la sénatrice républicaine Katie Britt sur X.

La présidence américaine n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de précision sur cet employé anonyme, ni sur la gestion du compte personnel de Donald Trump sur Truth Social.

- Fraude -

Ce réseau fait office de canal de communication officiel autant que d'exutoire pour le président américain.

Il y rend compte de ses échanges avec des chefs d'Etat, mais l'utilise aussi pour attaquer ses opposants ou s'exprimer sur les sujets les plus variés, comme les règles du football américain.

Le président américain Donald Trump, le 5 février 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Son compte personnel diffuse aussi des rafales de vidéos à la provenance diverse.

La vidéo désormais retirée, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de manipulations du scrutin de 2020, que le président républicain martèle contre toute évidence avoir remporté.

A la fin apparaît très rapidement un montage des époux Obama, le visage hilare sur un corps de singe, la jungle en toile de fond.

"Donald Trump est un charognard", a réagi sur X le chef de la minorité démocrate au Congrès américain, Hakeem Jeffries.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028, a dénoncé un "comportement ignoble".

- "Chose la plus raciste" -

L'indignation a gagné le camp conservateur, où les critiques du président américain sont généralement inexistantes ou très feutrées.

Le sénateur conservateur Tim Scott, seul élu républicain noir à la chambre haute du Congrès, a évoqué sur X "la chose la plus raciste que j'ai vue sortir de cette Maison Blanche".

Le sénateur américain Tim Scott, républicain de Caroline du Sud, le 10 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le sénateur républicain du Mississipi Roger Wicker a parlé d'un contenu "totalement inacceptable".

Le montage a été publié à l'origine par le site d'extrême droite américain Patriot News Outlet, et republié à deux reprises par Donald Trump.

La Maison Blanche avait d'abord suivi sa stratégie habituelle, qui consiste à défendre ou amplifier les messages du président.

"Ceci est extrait d'une vidéo publiée sur internet représentant le président Trump en roi de la jungle, et les démocrates en personnages du +Roi Lion+. Arrêtez cette fausse indignation et rendez compte de quelque chose qui, aujourd'hui, veut dire quelque chose pour le public américain", a déclaré la porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, dans un communiqué transmis à l'AFP.

- Animosité -

La vidéo à laquelle Karoline Leavitt fait référence est un dessin animé créé par le compte pro-Trump @xerias_x. On y voit plusieurs figures démocrates, comme par exemple Joe Biden et Hillary Clinton, représentées comme des animaux, avec Donald Trump représenté en lion.

L'ancien président américain Barack Obama et le président élu Donald Trump lors des funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, le 9 janvier 2025 à Washington ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Mais la vidéo complotiste sur la fraude électorale diffusée sur le compte Truth Social du président américain ne reprend qu'un seul très court extrait de ce dessin animé, celui qui montre les Obama en primates.

Donald Trump a une animosité particulière contre le premier président noir des Etats-Unis, figure très populaire auprès des Américains.

Il ne l'appelle que "Barack Hussein Obama", utilisant son deuxième prénom, et a contribué à diffuser des théories du complot autour de la nationalité du démocrate.

Pendant sa campagne, le dirigeant républicain avait multiplié les déclarations violentes contre les immigrés et répercuté de fausses informations aux relents racistes.