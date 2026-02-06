Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver par une cérémonie sur quatre sites

Les anneaux olympiques sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, le 2 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )

C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" de ces Jeux éparpillés.

A 20h00 locales (GMT+1), au milieu de l'enceinte milanaise baignée d'un air encore doux, plusieurs dizaines d'artistes ont investi une spirale prolongée par quatre branches ouvrant symboliquement vers les scènes secondaires, nichées dans la neige à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale lombarde.

Les premiers tableaux du spectacle ont rendu hommage à la beauté italienne et au mythe de Cupidon et Psyché, puis aux grands compositeurs Verdi, Puccini et Rossini.

Et là où Lady Gaga avait illuminé le début de la cérémonie des JO-2024 à Paris, en interprétant Zizi Jeanmaire, c'est cette fois la diva américaine Mariah Carey, qui a lancé les festivités en chantant en italien sur le célèbre refrain "Volare".

Pour la première fois, la parade des athlètes se déroulera simultanément en quatre endroits pour permettre au maximum d'entre eux d'y participer, un défi particulièrement aigu pour ces Jeux, les plus dispersés de l'histoire olympique hivernale.

Au terme de la cérémonie, l'ancienne star italienne du ski Alberto Tomba devrait être le dernier porteur de la flamme et embraser la vasque olympique sous l'Arc de la Paix à Milan, selon une source ayant connaissance du déroulement des festivités. Selon La Gazetta dello sport, Deborah Compagnoni allumera elle la vasque sur la place Dibona de Cortina d'Ampezzo.

Ces Jeux de Milan Cortina (6-22 février), dont les épreuves seront éclatées sur 22.000 km2 et sept sites dans tout le nord-est de la péninsule, représentent un défi logistique même s'ils se tiennent en "terrain connu" (les Alpes) après quatre éditions plus exotiques de 2010 à 2022 (Vancouver, Sotchi, Pyeongchang et Pékin).

- Trêve olympique -

Ces Jeux, les premiers de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry comme patronne de l'instance du sport mondial, se déroulent dans un contexte géopolitique pesant, toujours marqué notamment par la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, participe au relais de la flamme olympique des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, à Milan, le 6 février 2026 en Italie ( AFP / Daniel MUNOZ )

La double championne olympique de natation a espéré dimanche que "l'esprit des Jeux" permettrait de laisser de côté "tout ce qui détourne l'attention" de la compétition, à commencer par les débats sur le déploiement en Italie de membres de la police américaine de l'immigration ICE.

Quelques heures avant l'ouverture des Jeux, le pape Léon XIV a invité le monde à respecter la trêve olympique, "instrument d'espérance", alors qu'en novembre, les États membres de l'ONU ont adopté une résolution appelant à la suspension des conflits internationaux pendant les Jeux olympiques, un idéal régulièrement ignoré.

Les Américains Korey Dropkin (d) et Cory Thiesse (g) participent au tournoi de curling en double mixte contre la République tchèque lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 au stade olympique de curling de Cortina d'Ampezzo, le 6 février 2026 en Italie ( AFP / Odd ANDERSEN )

Les compétitions sportives (curling, hockey sur glace, patinage artistique) ont pour certaines débuté, par anticipation, dès mercredi soir.

Quant à la star américaine de la descente Linsday Vonn, gravement blessée à un genou le 30 janvier, elle a bouclé sans problème apparent la première descente d'entraînement dans la matinée, l'articulation maintenue par une atèle, deux jours avant la course programmée dimanche.

- L'art, la mode, et la fantaisie -

Des centaines d'étudiants ont manifesté dans l'après-midi à Milan contre la venue de l'ICE, tandis qu'un palais des sports abandonné était occupé non loin du stade de San Siro pour y organiser des contre-olympiades ce week-end.

Mais dans cette enceinte mythique du football italien comptant 75.000 places, la cérémonie veut selon ses organisateurs livrer un message de "paix" tout en exaltant la "fantaisie" et la culture italienne.

L'art, la mode, le design et la "fantaisie" italiennes devaient être à l'honneur, avec le ténor Andrea Bocelli, l'acteur et producteur Pierfrancesco Favino, la chanteuse Laura Pausini et un hommage au styliste Giorgio Armani décédé en septembre dernier.

Comme à chaque cérémonie d'ouverture, le spectacle sera aussi en tribune officielle, avec de nombreux dirigeants attendus et une première rencontre entre Kirsty Coventry et l'administration américaine - représentée par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio - à deux ans des JO d'été 2028 de Los Angeles.

La première ministre italienne Giorgia Meloni profite elle de la présence de nombreux chefs d'État pour s'entretenir notamment avec JD Vance, le président polonais Karol Nawroki et l'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Le rendez-vous de Milan Cortina aura d'autres spectateurs très attentifs: les organisateurs des JO-2030 prévus dans les Alpes françaises, là aussi en mode dispersé.