Webull s'effondre après que CNBC a révélé qu'une commission de la Chambre des représentants américaine avait mis en garde contre ses liens avec la Chine

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(Ajout des propos du porte-parole de l'ambassade de Chine au paragraphe 11 et des commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 8; mise à jour des cours des actions)

par Niket Nishant

Mercredi, l'action Webull BULL.O a chuté à son plus bas niveau depuis près de quatre mois après que CNBC a rapporté qu'une commission du Congrès américain avait conclu que la plateforme de trading en ligne était 'structurellement liée' au gouvernement chinois, ce qui a suscité une vive réaction de la part de l'entreprise.

La commission spéciale bipartisane de la Chambre des représentants sur la Chine, dans un rapport qui doit être publié mercredi, a constaté 'un fossé profond' entre le discours public de l’entreprise et son contrôle effectif, selon le rapport.

Ces conclusions soulignent la surveillance croissante exercée à Washington sur les liens entre la Chine et les entreprises opérant dans des secteurs clés de l'économie américaine, notamment les services financiers. L'action Webull s'échangeait en dernier lieu en baisse de 19 % à 5,89 dollars.

'Webull a tout mis en œuvre pour coopérer avec la commission, mais n’a reçu aucune nouvelle de sa part pendant plus de 20 mois avant la publication de ce rapport', a déclaré un porte-parole de la société.

'Il est profondément décevant que la commission spéciale ait publié un rapport contenant des inexactitudes importantes et des conclusions non étayées sans jamais avoir demandé d’éclaircissements à Webull', a ajouté le porte-parole, soulignant que la société stocke les données de ses clients américains aux États-Unis.

La commission de la Chambre des représentants n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations rapportées par CNBC.

Les analystes de la Banque Scotia ont indiqué que la question à court terme était de savoir si ces conclusions inciteraient les agences exécutives ou les régulateurs financiers à lancer ou à élargir leurs propres enquêtes.

'Pour l’instant, ce rapport pèsera davantage sur la valorisation que sur les résultats financiers réels', a ajouté la société de courtage.

DES RELATIONS TENDUES

Bien que les États-Unis et la Chine aient conclu une trêve tarifaire depuis environ un an, les tensions persistent. La semaine dernière, le député démocrate Ro Khanna a averti que Pékin pourrait voler les paramètres d’un modèle d’IA développés par OpenAI, Anthropic et d’autres grandes entreprises américaines, effaçant ainsi l’avance des États-Unis sur la Chine.

'Je tiens à souligner que le protectionnisme ne rend pas les États-Unis plus compétitifs. La Chine s’oppose fermement à ce que les États-Unis étendent à outrance le concept de sécurité nationale', a déclaré un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

Le président chinois Xi Jinping a également décrit les relations entre les deux superpuissances à travers le prisme du 'piège de Thucydide', une théorie selon laquelle la concurrence entre une puissance montante et une puissance établie tend à conduire à la guerre.

Le somptueux sommet de trois jours , organisé le mois dernier par le président américain Donald Trump en l’honneur du président Xi, n’a débouché sur aucune avancée décisive concernant des questions épineuses telles que l’intelligence artificielle, le commerce, Taïwan et le conflit avec l’Iran.

'Les implications réglementaires et opérationnelles potentielles de ces conclusions créent un niveau d’incertitude que nous ne pouvons raisonnablement pas intégrer dans nos estimations', a déclaré Brian Vieten, analyste chez Siebert Financial, tout en suspendant sa recommandation d’achat et son objectif de cours sur l’action Webull.