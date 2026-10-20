Webull lancera en novembre des contrats à terme perpétuels liés aux cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading en ligne Webull BULL.O a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur de marchés prédictifs Kalshi afin de proposer, à partir de novembre, des contrats à terme perpétuels à ses clients américains, en commençant par les cryptomonnaies.

Voici plus de détails:

* Les contrats à terme perpétuels, ou "perps", sont des produits dérivés dépourvus de date d’échéance traditionnelle, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats

* La demande de produits dérivés sur cryptomonnaies aux États-Unis a explosé depuis que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a approuvé, plus tôt cette année, les premiers contrats à terme perpétuels du pays pour la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et le marché de prédiction Kalshi

* Les contrats à terme perpétuels de Webull seront cotés sur KalshiEX LLC, une Bourse réglementée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, et compensés par Kalshi Klear LLC, une chambre de compensation réglementée par la CFTC

* Le déploiement commencera par le Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques, avant de s’étendre plus largement d’ici la fin de l’année

* La société prévoit de proposer d’autres produits au-delà des cryptomonnaies, sous réserve de l’examen des autorités de régulation et des exigences d’inscription en Bourse

* "Les contrats à terme perpétuels sont devenus une part importante des marchés mondiaux des produits dérivés, avec un volume annuel qui devrait dépasser les 90.000 milliards de dollars en 2025", a déclaré Anthony Denier, directeur général de Webull US

* Une fois cette offre disponible, les clients de Webull pourront y accéder via leur compte Webull Futures existant