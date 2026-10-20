 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Webull lancera en novembre des contrats à terme perpétuels liés aux cryptomonnaies
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 16:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading en ligne Webull BULL.O a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur de marchés prédictifs Kalshi afin de proposer, à partir de novembre, des contrats à terme perpétuels à ses clients américains, en commençant par les cryptomonnaies.

Voici plus de détails:

* Les contrats à terme perpétuels, ou "perps", sont des produits dérivés dépourvus de date d’échéance traditionnelle, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats

* La demande de produits dérivés sur cryptomonnaies aux États-Unis a explosé depuis que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a approuvé, plus tôt cette année, les premiers contrats à terme perpétuels du pays pour la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et le marché de prédiction Kalshi

* Les contrats à terme perpétuels de Webull seront cotés sur KalshiEX LLC, une Bourse réglementée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, et compensés par Kalshi Klear LLC, une chambre de compensation réglementée par la CFTC

* Le déploiement commencera par le Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques, avant de s’étendre plus largement d’ici la fin de l’année

* La société prévoit de proposer d’autres produits au-delà des cryptomonnaies, sous réserve de l’examen des autorités de régulation et des exigences d’inscription en Bourse

* "Les contrats à terme perpétuels sont devenus une part importante des marchés mondiaux des produits dérivés, avec un volume annuel qui devrait dépasser les 90.000 milliards de dollars en 2025", a déclaré Anthony Denier, directeur général de Webull US

* Une fois cette offre disponible, les clients de Webull pourront y accéder via leur compte Webull Futures existant

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BTC/USD
83 134,9331 USD CryptoCompare +1,45%
COINBASE GLB RG-A
173,3800 USD NASDAQ +2,93%
WEBULL
6,1650 USD NASDAQ +4,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 867,34 0,00%
Pétrole Brent
106,8 -2,18%
TOTALENERGIES
79,62 -1,13%
SOITEC
124,7 -2,92%
BIOPHYTIS
0,032 -18,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank