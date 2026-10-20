Attaques de drones contre des navires marchands : l'Otan va déployer des moyens supplémentaires en mer Noire

"Six attaques en dix jours, par des drones soupçonnés d'appartenir à la Russie, constituent une escalade dangereuse et inacceptable en mer Noire", a dénoncé l'UE.

Un navire au large de la Bulgarie, le 13 octobre 2026. ( AFP / NIKOLAY DOYCHINOV )

L'Otan va déployer des moyens supplémentaires en mer Noire, notamment de surveillance, de reconnaissance et d'enquête, après une série d'attaques de drones contre des navires marchands, a annoncé une porte-parole de l'Alliance atlantique mardi 20 octobre.

Depuis début octobre, les incidents se multiplient au large de la Bulgarie et de la Roumani e, avec des attaques imputées à des drones russes, dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Les ambassadeurs de l'Otan se sont réunis sur le sujet mardi à Bruxelles. L'Alliance "enverra des moyens supplémentaires dans la région, notamment pour soutenir les activités de surveillance, de reconnaissance et d'enquête", a souligné la porte-parole de l'Otan, Allison Hart, à l'issue de cette réunion. "Nous continuerons à faire front commun et à veiller à ce que nous soyons prêts et capables de faire face à toute menace", a-t-elle assuré sur le réseau social X.

Un avion américain de patrouille maritime et de reconnaissance , le P-8 Poseidon, avait commencé à opérer au-dessus de la mer Noire à la demande de la Bulgarie, avait annoncé un peu plus tôt le Premier ministre bulgare Roumen Radev.

Drones russes

Les 6 et 13 octobre, quatre navires marchands ont été frappés par des drones dans la zone économique exclusive bulgare en mer Noire. Deux ont coulé et 21 marins sont portés disparus.

De son côté, la Roumanie a annoncé samedi avoir abattu deux drones russes au-dessus de la mer Noire.

La mer Noire constitue une artère maritime essentielle pour l'exportation mondiale de céréales, de ressources énergétiques et de matières premières pour l'industrie, ce qui rend sa stabilité vitale pour la sécurité alimentaire et énergétique internationale.

Avec l'intensification de ses attaques dans la région, la Russie pourrait provoquer une crise alimentaire mondiale, a dénoncé mardi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, en appelant Moscou à cesser d'entraver l'exportation des céréales ukrainiennes.

"Six attaques en dix jours , par des drones soupçonnés d'appartenir à la Russie, constituent une escalade dangereuse et inacceptable en mer Noire", a dénoncé Kaja Kallas, lors d'un débat avec les eurodéputés à Strasbourg.

La Roumanie et la Bulgarie sont membres de l'Union européenne et de l'Otan.