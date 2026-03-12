 Aller au contenu principal
Webuild recule en Bourse après des perspectives jugées décevantes pour 2026
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:29

Le groupe italien de construction Webuild a publié des résultats en hausse pour 2025, mais ses perspectives pour 2026 ont déçu les investisseurs, entraînant une chute de son action de près de 9% à la mi-séance. Le bénéfice opérationnel (EBITDA) a progressé de 18% pour atteindre 1,16 milliard d'euros. Le bénéfice net ajusté annuel a augmenté de 13% à 280 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 15% pour s'établir à 13,6 milliards d'euros.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur général Pietro Salini a expliqué l'absence d'objectifs précis pour 2026 par l'incertitude du contexte économique. Selon lui, fixer des prévisions détaillées dans ces conditions ne serait pas approprié. Les perspectives de revenus pour l'année prochaine ont simplement été décrites comme alignées sur les niveaux attendus pour 2025.

Cette prudence a été mal accueillie par les marchés. Des analystes ont qualifié les perspectives de "vagues", soulignant également l'exposition du groupe au Moyen-Orient comme un facteur d'inquiétude. Webuild a toutefois assuré que ses activités dans la région se poursuivaient normalement et que ses employés ainsi que ceux de ses sous-traitants étaient en sécurité. Le groupe dispose par ailleurs d'un carnet de commandes de 58,4 milliards d'euros et propose un dividende de 0,081 euro par action ordinaire et de 0,26 euro par action d'épargne.

