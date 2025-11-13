Webtoon plonge, les courtiers réduisent le prix cible après les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société de bandes dessinées numériques Webtoon Entertainment WBTN.O plongent de 26,4 % à 12,38 $

** Plusieurs maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours après les prévisions de revenus à la baisse de WBTN et les revenus du troisième trimestre après les heures de marché mercredi

** WBTN prévoit un chiffre d'affaires de 330 à 340 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes (353,8 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Les revenus de la société pour le troisième trimestre s'élèvent à 378,04 millions de dollars et sont inférieurs aux estimations de 385,1 millions de dollars

** JP Morgan réduit son objectif de cours à 13 $ contre 22 $; dit que la volatilité des résultats et les défis externes tels que le retrait des annonceurs en Corée et les actions réglementaires continuent de limiter la visibilité à court terme

** "La direction reste déterminée à investir pour maintenir le leadership des webcomics, mais WBTN est une histoire à suivre qui nécessite une exécution solide" - JP Morgan

** Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 19 $ contre 25 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 24% depuis le début de l'année