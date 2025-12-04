WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 A 18H00 RESULTATS DU S1 2025/26

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, organisera, le mercredi 10 décembre 2025 à 18h00, un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.
À l’occasion de cet évènement, la Direction du Groupe FIGEAC AÉRO :
- Reviendra sur les résultats du 1er semestre de l’exercice 2025/26 et,
- Répondra à l’ensemble de vos questions.
Pour vous inscrire et participer à ce webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
Je souhaite participer au webinaire FIGEAC AÉRO le mercredi 10 décembre 2025 à 18h00
La présentation sera suivie d’une session de questions / réponses.
Vous pouvez poser vos questions en direct ou avant l’évènement, via le formulaire d’inscription.
