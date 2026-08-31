WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 À 18H00 CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, organisera le jeudi 03 septembre 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires T1 de l’exercice 2025/26 un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.
À l’occasion de ce nouvel évènement, Simon Derbanne, Directeur des Relations Investisseurs :
Reviendra sur la dynamique de marché, le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2026/27 et les perspectives du Groupe ;
Répondra à l’ensemble de vos questions.
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