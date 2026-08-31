 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WEBINAIRE DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS « EN DIRECT DU COCKPIT » JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 À 18H00 CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27
information fournie par Boursorama CP 31/08/2026 à 15:21
Ajouter Boursorama à vos sources

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, organisera le jeudi 03 septembre 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires T1 de l’exercice 2025/26 un webinaire ouvert à tous les investisseurs particuliers.
À l’occasion de ce nouvel évènement, Simon Derbanne, Directeur des Relations Investisseurs :
Reviendra sur la dynamique de marché, le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2026/27 et les perspectives du Groupe ;
Répondra à l’ensemble de vos questions.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
10,6000 EUR Euronext Paris +0,76%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 374,73 -0,31%
BIOPHYTIS
0,0554 +5,73%
SOITEC
117,45 +8,75%
Pétrole Brent
90,67 +1,43%
HAFFNER ENERGY
0,534 -1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank