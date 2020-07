[Webinaire_Croissance durable et performance]

La résilience des actifs responsables dans les périodes de marché chahuté n'est plus à prouver.

Les investissements ISR et thématiques, qui ont un sens, sont aujourd'hui de plus en plus plébiscités.



Ecofi vous propose un éclairage sur la période particulière que nous vivons et pourquoi la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ne doit plus être écartée.



Comment répondre à la mutation des organisations et des modes de vie ?

Comment donner du sens au progrès ?

Quels sont les secteurs d'avenir ?

Pour répondre à ces questions, 3 experts d'Ecofi Investissements :



Olivier Ken, Gérant du fonds actions Ecofi Trajectoires Durables (Fonds ISR thématique)

Aliénor Legendre, Analyste ISR

Laurent Vidal, Directeur du développement



Pour voir ou revoir le webinaire, copiez-collez ce lien https://youtu.be/MIUShZMDlGg