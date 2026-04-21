Webdyn prépare offre publique d’achat simplifiée sur Adeunis﻿

* Webdyn prépare le dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Adeunis. * Offre également prévue sur un bon de souscription d’action non coté (BSA) émis par Adeunis. * Caractéristiques du projet d’offre rendues publiques le 17 avril 2026. * Période de préoffre ouverte à compter du 21 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Adeunis RF SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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