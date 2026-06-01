Weatherford va acquérir la société de technologies pétrolières NCS Multistage

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Le prestataire de services pétroliers Weatherford International WFRD.O a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de technologies énergétiques NCS Multistage Holdings NCSM.O dans le cadre d'une opération combinant espèces et actions.

Sur une base combinée, Weatherford versera l'équivalent de 0,463 de ses actions pour chaque action NCS, environ 20 % de la contrepartie étant versée en espèces.

Selon les calculs de Reuters, cette opération valorise NCS à environ 126 millions de dollars, soit 48 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 13 % par rapport à son dernier cours de clôture.

* Face à des conditions de forage de plus en plus exigeantes, les sociétés de services pétroliers cherchent à élargir leurs portefeuilles technologiques, à développer leurs capacités dans le domaine des puits plus complexes et non conventionnels et à améliorer leur efficacité.

* L'année dernière, Baker Hughes BKR.O avait convenu d'acquérir Chart Industries GTLS.N pour 13,6 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, dette comprise.

* Les actionnaires de NCS peuvent choisir de recevoir soit 0,554 action Weatherford pour chaque action NCS, soit une combinaison de 0,239 action Weatherford et d'un montant en espèces équivalent à 0,137 action.

* NCS Multistage fournit des technologies visant à améliorer la complétion et les performances des puits de pétrole et de gaz, en particulier dans des conditions d'exploitation plus complexes.

* “L'acquisition de NCS Multistage vient naturellement compléter notre stratégie en matière de complétions et renforce l'adéquation de notre portefeuille de produits de construction de puits”, a déclaré Girish Saligram, directeur général de Weatherford.

* La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

* Jusqu'à la finalisation de la transaction, Weatherford et NCS Multistage continueront à fonctionner comme des sociétés indépendantes.