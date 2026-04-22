Weatherford déclare que l'activité pétrolière au Mexique s'est normalisée et que l'entreprise est payée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arathy Somasekhar

La société américaine de services pétroliers Weatherford International WFRD.O a déclaré mercredi que l'activité pétrolière au Mexique s'était normalisée et qu'elle commençait à être payée après qu'un nouveau mécanisme financier a aidé à lever des fonds pour que la société énergétique publique Pemex puisse payer ses fournisseurs après de longs retards.

Les sociétés de services pétroliers avaient considérablement réduit leurs activités, Pemex ayant accumulé ces dernières années des milliards de dollars de paiements en attente aux entrepreneurs et aux fournisseurs. Un mécanisme de paiement approuvé par le gouvernement pour garantir jusqu'à 13 milliards de dollars aux entreprises impliquées dans des projets pétroliers a contribué depuis l'année dernière à l'amortissement de la dette.

"À l'heure actuelle, nous sommes très satisfaits du fait que les niveaux d'activité se sont normalisés et que nous commençons à être payés", a déclaré Girish Saligram, directeur général de Weatherford , lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise.

"Nous pensons que cette stabilité se poursuivra au niveau de l'activité... Je pense donc qu'au cours des prochaines années, ce sera un point positif", a-t-il ajouté.

Le solde total dû à Weatherford par son principal client au Mexique s'élevait à environ 283 millions de dollars au 31 mars, a déclaré le directeur financier de la société, Anuj Dhruv, sans citer le nom du client.

Weatherford a reçu un paiement important au quatrième trimestre et un autre au premier trimestre de la part de ce client, a indiqué M. Dhruv.

Depuis que les changements ont été mis en œuvre, les paiements du plus gros client de Weatherford au Mexique se sont déroulés comme une horloge, a déclaré M. Dhruv.

"Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. Nous nous attendons donc à des recouvrements au deuxième trimestre, ainsi qu'au second semestre de cette année", a-t-il ajouté.

En août, le gouvernement mexicain a déclaré qu'il avait l'intention de cesser de financer Pemex d'ici 2027, date à laquelle la société devrait devenir financièrement autosuffisante. L'année dernière, quelque 250 milliards de pesos mexicains (13 milliards de dollars) ont été utilisés pour payer les entrepreneurs et les fournisseurs, ce qui laisse les comptes à payer de Pemex aux fournisseurs à quelque 24 milliards de dollars.