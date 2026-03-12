 Aller au contenu principal
Wealthfront chute alors que les sociétés de courtage réduisent leurs objectifs de cours après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du robo-conseiller Wealthfront

WLTH.O chutent de 6 % à 7,8 $ en avant-première

** Au moins 3 sociétés de courtage ont réduit leur objectif de cours (PT) après que WLTH a affiché une perte nette de 1,31 $ par action au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 23 cents un an plus tôt.

** WLTH comptabilise 310,7 millions de dollars de dépenses, contre 51,8 millions de dollars un an plus tôt, principalement en raison d'une dépense unique et plus élevée de rémunération à base d'actions (SBC) de 239 millions de dollars.

** KBW rétrograde WLTH de "surperformer" à "performance de marché" et abaisse l'objectif de cours (PT) de 13,5 $ à 9,5 $, citant les sorties de fonds et les vents contraires liés aux taux d'honoraires.

** Wells Fargo et JPM ont également réduit leurs objectifs de cours (PT) à 12 et 10 dollars, respectivement.

** 4 analystes sur 7 évaluent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 3 comme un "conserver"; l'objectif de cours médian est de 12 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, WLTH a baissé de 38% depuis le début de l'année

