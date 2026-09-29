WEACCESS GROUP publie ses résultats semestriels au 30 juin 2026

Saint-Étienne-du-Rouvray, le 29 septembre 2026 – WEACCESS GROUP (Euronext Access+ -FR0010688465 - MLWEA), opérateur de télécommunications qui accompagne les entreprises et les organisations dans le déploiement de réseaux privés 4G/5G, de services d’accès Internet professionnels et de solutions Push-to-Talk, annonce la publication de ses résultats au titre du premier semestre 2026.



Une croissance soutenue de l’activité :

Au premier semestre 2026, Weaccess Group réalise un chiffre d’affaires de 547,4 k€, contre 400,2 k€ au premier semestre 2025, soit une progression d’environ 37 %. Cette croissance est principalement portée par les activités 4G/5G à destination des secteurs industriel et portuaire. L’activité Push-to-Talk connaît en revanche un ralentissement depuis mars 2026, notamment du fait des contraintes budgétaires rencontrées par certaines collectivités locales, en particulier les polices municipales.



Une amélioration de la performance opérationnelle :

Le résultat d’exploitation ressort à -58,1 k€, contre -93,9 k€ au premier semestre 2025, tandis que le résultat courant s’établit à -56,0 k€, contre -91,2 k€ un an plus tôt. Ces évolutions traduisent une amélioration de la performance opérationnelle du Groupe.

Les charges de personnel progressent sur la période, notamment en raison du départ d’un salarié ayant donné lieu à une rupture conventionnelle d’environ 50 k€, dont l’impact complet apparaîtra au second semestre.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :