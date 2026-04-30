WEACCESS GROUP : Net redressement de ses résultats en 2025 : Retour à un EBITDA positif et perspectives de croissance portées par la Défense et le Push to talk

Saint-Étienne-du-Rouvray, le 30 avril 2026 – WEACCESS GROUP (Euronext Access+ - FR0010688465 - MLWEA), opérateur de télécommunications qui accompagne les entreprises et les organisations dans le déploiement de réseaux privés 4G/5G, de services d’accès Internet professionnels et de solutions Push-to-Talk, annonce la publication de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.



Un exercice marqué par un fort rebond de l’activité et de la rentabilité :

Au cours de l’exercice 2025, Weaccess Group a réalisé une performance remarquable avec un chiffre d’affaires s’élevant à 956 064 €, en croissance de +25,3 % par rapport à l’exercice précédent (763 088 €).



Ce dynamisme commercial s’accompagne d’un redressement significatif de la rentabilité opérationnelle.



Retour à un EBITDA positif :

L’exercice 2025 marque une étape importante dans la trajectoire de redressement opérationnel de Weaccess Group.



L’excédent brut d’exploitation, indicateur assimilable à l’EBITDA, ressort à 260 366 € en 2025, contre -66 508 € en 2024. Ce retour à un EBITDA positif confirme l’amélioration significative de la rentabilité opérationnelle du Groupe.



Cette performance résulte notamment de la progression du chiffre d’affaires, de la maîtrise des charges d’exploitation et de l’amélioration de la valeur ajoutée générée par les activités du Groupe.



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