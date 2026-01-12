WEACCESS GROUP : LES SERVICES PTT (PUSH TO TALK) PRENNENT LE RELAIS DE CROISSANCE DE WEACCESS GROUP

La commercialisation de la plateforme PTT de Weaccess Group « Wetalk » lancée à la fin de l’été 2025, est en phase déploiement avec plusieurs centaines de terminaux de type Talkies Walkies connectés sur réseau 4G et 5G que ce soit sur les réseaux privés de Weaccess ou sur les réseaux publics (Orange, Bouygues, Free, SFR). Weaccess équipera notamment le Grand Port Maritime de la Réunion d’un réseau de sécurité PTT connecté au réseau privé 4G/5G construit par Weaccess. Le GIE de manutention portuaire de la Réunion TGC regroupe SOMACOM (MSC-TIL), SAMR (CMA-CGM), SGM (Groupe La Perrière).



- Une évolution importante des réseaux de sécurité -

Les réseaux de sécurité PTT passent progressivement d’un mode numérique propriétaire au monde des réseaux normés 4G et 5G. Cela permet une connexion de type Talkies Walkies sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Ce mode de fonctionnement sur les réseaux modernes n’utilise pas la numérotation téléphonique des opérateurs nationaux mais uniquement le mode data comme les applications mobiles comme WhatsApp. Ainsi, il est possible de travailler en groupe d’utilisateurs distants en tous points de la planète couverts par un réseau 4G ou 5G.



