WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF PEA PME

WEACCESS GROUP ELIGIBLE

AU DISPOSITIF PEA PME

WEACCESS GROUP (ISIN : FR0010688465 MLWEA), opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises(1), annonce respecter les critères d'éligibilité du dispositif PEA-PME précisés par le décret d'application en date

du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir :

- un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

- un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

En conséquence, les actions WEACCESS GROUP peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA) traditionnel.

zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur - WEACCESS GROUP - François HEDIN -- f.hedin@weaccess.fr - www.weaccess.fr

Conseil - ATOUT CAPITAL - Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com - www.atoutcapital.com

Listing Sponsor - CHAMPEIL SA - Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com - www.champeil.com

Communication - CAP VALUE - Gilles BROQUELET - gbroquelet@capvalue.fr - www.capvalue.fr