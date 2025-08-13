Canicule: la chaleur reste intense sur le Centre-Est

Des enfants se rafraîchissent dans les jets d'eau d'une fontaine à Reims, dans le nord-est de la France, le 1er juillet 2025 ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

ca La vigilance maximale reste de mise mercredi pour l'Aude et quatre départements de la vallée du Rhône accablés par une vague de chaleur intense qui s'atténue sur la façade atlantique mais progresse désormais vers le Nord-Est.

Dans le Sud-Ouest, la vigilance canicule bascule de rouge à orange à 6H00 pour neuf départements, où les températures resteront tout de même "très chaudes", selon Météo-France.

Lundi et mardi, le thermomètre a déjà battu plusieurs records, frôlant les 43°C à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche) et Saint-Côme-d'Olt en Aveyron (42,9°C). Pour la première fois, il a fait 37,2°C dans le petit village des Sauvages (Rhône) pourtant situé à 831 m d'altitude.

Si les températures marquent "un peu le pas" mercredi dans le Sud, elles seront "en légère hausse" dans le Nord-Est, avec des pointes à 40°C prévues en Bourgogne. Dans la capitale, il fera encore autour de 35-36°C, après une journée de mardi déjà torride.

Avec près de 70 départements en vigilance orange et cinq en rouge, seul un quart nord-ouest reste relativement épargné par l'emballement frénétique du mercure, au grand dam de ceux qui doivent travailler, surtout en extérieur.

"Il fait trop chaud", souffle ainsi Ahmed, livreur de repas pour une plateforme, rencontré mardi après-midi à Paris sur le parking d'un grand centre commercial. Paris "est vide, il n'y a aucune commande", déplore le livreur de 31 ans. "Je peux pas rester là dans le feu à attendre".

Ceux qui peuvent partent en bord de mer, près des lacs ou prennent de la hauteur. A Pelvoux, 2.300 m dans le massif des Ecrins, Nicolas Bailly estime avoir fait "le bon choix": "les plans d'eau ou les piscines dans les vallées sont aussi fortement fréquentés, donc venir en altitude, c'est un bon compromis".

- Un "air plus chaud" qu'avant -

Des alertes rouge canicule ont aussi été déclenchées en Italie, Portugal, dans les Balkans ou encore en Espagne, où plusieurs dizaines d'incendies sont actifs dont l'un a fait un mort. Des milliers de personnes ont aussi dû être évacuées.

Comment la chaleur humide peut tuer ? ( AFP / Sylvie HUSSON )

"Ces températures très élevées résultent de la masse d'air très chaude, mais également de l'influence du changement climatique", explique Lauriane Batté, climatologue à Météo-France, ce qui donne un air "plus chaud" en moyenne qu'il y a "quelques décennies".

Des températures égales ou supérieures à 40°C ont été enregistrées plus de 1.800 fois au cours des dix dernières années en France contre moins de 40 fois dans les années 1990, selon les données des stations météo analysées par l'AFP.

Piscines gratuites, abri pour les SDF, parcs ouverts de nuit, salles climatisées mise à disposition des plus vulnérables: les collectivités restent mobilisées pour soulager leurs administrés.

Dans la métropole de Lyon, un plan de vigilance a été activé dans les Ehpad, et les sorties à l'extérieur annulées dans les établissements qui accueillent des enfants et adolescents.

Des promeneurs sont assis à l'ombre des arbres du parc André Citroën à Paris le 12 août 2025, en pleine canicule ( AFP / Martin LELIEVRE )

"Les épisodes de canicule nous obligent aussi à repenser notre stratégie urbaine de végétalisation", a expliqué mardi Pierre Athanase, vice-président de la métropole écologiste, lors de la visite d'une friche industrielle transformée en jardin urbain. "Les besoins de trouver des espaces de fraîcheur de proximité deviennent très importants, nous devons concevoir des lieux adaptés".

En Ardèche, la préfète demande aux organisateurs d'événements d'assurer "impérativement" la protection du public, sous réserve d'annulation. Dans le Rhône, les manifestations sont elles interdites en journée.

Dans l'Aude, la vigilance reste "maximale" pour éviter toute réactivation de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares avant d'être maîtrisé dimanche.

La croix lumineuse d'une pharmacie affiche 45°C à Toulouse, le 11 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En Ile-de-France, l'observatoire de l'air Airparif annonce un épisode de pollution à l'ozone qui pourrait se prolonger jusqu'à jeudi, accentuant les risques sanitaires liés à la pollution.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo-France, elle devrait se poursuivre en fin de semaine avec "un nouveau pic caniculaire attendu pour le week-end du 15 août".

Après les chaleurs, un risque d'orages localement forts est attendu dans le Sud-Ouest, avant de remonter vers le nord ainsi que sur un quart sud-est du pays, selon les prévisions de Météo France.