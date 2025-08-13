Cameroun: Macron reconnaît le rôle de la France lors de la guerre d'indépendance

Remise du rapport de la commission mixte franco-camerounaise au Palais de l'Elysée à Paris

Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a eu une guerre au Cameroun lors de la décolonisation ainsi que le rôle et la responsabilité de la France durant ces évènements, a déclaré le président français dans une lettre adressée à son homologue Paul Biya et rendue publique mardi.

Dans sa lettre, daté du 30 juillet, le chef de l'Etat se repose sur des travaux de la Commission mixte franco-camerounaise qui concluent que les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences dans certaines régions au-delà de 1960, date de l'indépendance du Cameroun.

Cette commission, dit le président, a formulé des recommandations et des demandes de reconnaissance fortes sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 1971.

"Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements", a déclaré le président à propos de certains épisodes spécifiques de cette guerre.

"La quête de vérité historique initiée par la Commission doit aujourd'hui se poursuivre", a ajouté Emmanuel Macron, qui s'est engagé à rendre les archives françaises accessibles à cette fin et a proposé la création d'un groupe de travail entre le Cameroun et la France pour mieux faire connaître cette période.

(Rédigé par Kate Entringer, avec la contribution de Michel Rose, édité par Zhifan Liu)