WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019

Communiqué de presse, 12 février, 18h00

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2019

DYNAMIQUE DE L'ACTIVITE AU 2ND SEMESTRE: +11,3%

A l'issue de son exercice 2019, WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises(1), a réalisé un chiffre d'affaires de 1,65 M€, en hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent.

Portée par les contributions croissantes des départements de l'Yonne et du Loiret, l'activité au 2nd semestre progresse nettement de 11,3% par rapport au 2nd semestre 2018.

Accélération des abonnements THD aux particuliers et aux entreprises au 2nd semestre

Sur l'ensemble de l'exercice, WEACCESS GROUP a poursuivi la couverture de ses départements et notamment ceux du Loiret suite à l'obtention en juillet de la licence radio 4G pour l'internet fixe pour une durée de 8 ans.

A ce titre, la société s'est engagée auprès du régulateur à équiper d'ici deux ans, 38 sites permettant de couvrir en THD avec la technologie radio, 40 communes situées en zones blanches et grises. Plus d'une soixantaine de communes voisines, situées en partie en zones blanches et grises seront également bénéficiaires de cette technologie représentant au total une couverture de 25 000 prises.

L'opérateur des zones blanches et grises a d'ores et déjà procédé sur ce département à l'installation des 38 sites dont 28 sont déjà opérationnels.

Sur l'ensemble du territoire national, le Loiret et L'Yonne avec les nouvelles installations effectuées rejoignent la Seine Maritime, la Meuse parmi les départements les plus contributifs à la croissance de l'activité.

L'activité annuelle à destination des particuliers (BtoC) qui regroupe désormais plus de 2710 abonnés au 31 décembre 2019 s'établit à 893 K€, soit 52% du revenu global. Au 2nd semestre, les ventes THD radio s'accélèrent en triplant le nombre d'abonnés par rapport au premier semestre 2019. Cette tendance continue début 2020 avec l'ouverture des derniers sites THD radio dans le Loiret

Avec près de 380 entreprises fin 2019, les ventes aux professionnels (BtoB) ressortent à 387 K€, en hausse de 25% par rapport à 2018. Au 2nd semestre, la progression s'affiche à 15%.

L'ARPU global (chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client) reste quasi stable à plus de 35€ dans un marché très concurrentiel tant sur le marché entreprise que grand public.

Le chiffre d'affaires récurrent qui représente 75% de l'activité globale grâce à son modèle de facturation, ressort en légère diminution par rapport 2018. Dans une logique de fidélisation des clients nouvellement acquis dans le Loiret, WEACCESS GROUP s'est aligné sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE proposés dans ce département.

Les ventes liées à la mise en place de la technologie pour compte de tiers (infrastructures) progressent de 15% et représentent 24,3% du chiffre d'affaires global.

Perspectives 2020

Fort de la bonne orientation de son activité sur le dernier semestre de son exercice précédent, WEACCESS GROUP aborde la nouvelle année avec confiance.

L'accélération du déploiement de la couverture 4G/LTE dans le Loiret et l'Yonne va permettre à l'opérateur des zones grises et blanches(1) de conquérir un potentiel important d'abonnés.

Parallèlement à ces solides avancées, le lancement récent de son offre "private LTE" permettant le déploiement de réseaux 4G et 4G+ pour les entreprises et les collectivités offre un relais de croissance majeur pour la Société qui entend se positionner sur un marché à fort potentiel de développement de 1 milliard d'euros par an en France(2). Dès que l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) aura validé ses équipements de borne 4G, WEACCESS GROUP pourra déployer à terme son offre à l'échelle européenne. En attendant, la Société fera évoluer son infrastructure haut débit vers le très haut débit (>30 Mbits) par la mise en place d'une solution LTE dans la bande 5Ghz.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

(2) source : banque des territoires 2019

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

