WE.CONNECT LANCE SA NOUVELLE ACTIVITE “WE SECONDE VIE”

UN ENGAGEMENT FORT POUR FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high tech pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce le lancement de sa nouvelle activité « WE SECONDE VIE » qui proposera un service de rachat des anciens équipements informatiques et smartphones auprès de ses clients revendeurs et une nouvelle offre commerciale de produits reconditionnés. WE.CONNECT s’inscrit ainsi dans une démarche d’économie circulaire visant à limiter son impact environnemental.