WE.CONNECT : FORTE CROISSANCE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

FORTE CROISSANCE

DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

• CHIFFRE D’AFFAIRES : +30,3%

• EBITDA : +58,3%

• RESULTAT NET : X 3

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2021.



Données non auditées

Au 30 juin 2021 En M€ S1 2021 S1 2020 Variation

Chiffre d’affaires 110,3 84,7 +30,3 %

EBITDA 5,3 3,3 +58,3%

Résultat d’exploitation 4,5 3,3 +37,7 %

Résultat financier (0,5) (1,4) -

Résultat courant 4,0 1,8 +119,3 %

Résultat exceptionnel (0,2) (0,3) -

Résultat net 2,9 0,9 +201,9%



WE.CONNECT enregistre sur le premier semestre 2021 une forte progression de ses résultats. Cette performance valide la pertinence du positionnement et de la stratégie commerciale du Groupe sur un marché porté par la forte demande pour les produits high-tech.



SOLIDE DYNAMIQUE DE L’ACTIVITE

WE.CONNECT a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d’affaires de 110,3 M€, en hausse de 30,3% par rapport à l’exercice précédent.



Cette forte croissance a été tirée par l’accélération des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs dans un contexte porteur lié à la hausse du télétravail et à la progression structurelle des usages numériques au sein des entreprises et chez les particuliers.

...