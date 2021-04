WE.CONNECT : EXCELLENTE PERFORMANCE EN 2020

EXCELLENTE PERFORMANCE EN 2020

o CHIFFRE D'AFFAIRES : +36,4%

o EBITDA : +40,2%

o RESULTAT NET : +119,2%





Données non auditées*

Au 31 décembre En M€ 2020 2019 Variation

Chiffre d'affaires 211,4 155,0 + 36,4%

EBITDA

En % du CA 8,3

3,9% 5,9

3,8% + 40,2%



Résultat d'exploitation

En % du CA 8,1

3,8% 5,7

3,7% + 42,1%



Résultat financier (0,9) (1,1) -

Résultat courant

En % du CA 7,2

3,4% 4,6

3,0% +54,8%



Résultat net

En % du CA 5,1

2,4% 2,3

1,5% +119,2%





*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.



HAUSSE SPECTACULAIRE DE L'ACTIVITE



WE.CONNECT a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 211,4 M€, en forte hausse de 36,4% par rapport à l'exercice précédent et dépasse ainsi le cap des 200 M€, objectif initialement anticipé pour 2022.

Cette performance réalisée dans un environnement économique général impacté par la crise sanitaire, a été portée par la demande soutenue en produits high-tech. La constitution anticipée de stocks conséquents en amont de la crise a permis au Groupe de répondre à la forte hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et à la demande croissante des entreprises dont l'organisation en télétravail continue de progresser.