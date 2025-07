We.connect: entouré après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - We.connect grimpe de 9% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 176,3 millions d'euros au titre de son premier semestre 2025, en hausse de 45,8%, grâce essentiellement à l'acquisition de MCA Technology en juin 2024.



Sans tenir compte de cette acquisition, le chiffre d'affaires du fournisseur de matériels et de produits informatiques, péri-informatiques et électroniques est resté stable par rapport à celui du premier semestre 2024.



'Une performance remarquable dans un contexte économique difficile : l'économie française est entrée en zone quasi-stagnante, freinée par l'incertitude politique, des tensions commerciales et une consommation modérée', juge la société.



We.connect rappelle en outre être entrée, en avril, en négociations exclusives pour acquérir Exertis France, un acteur de la distribution high-tech grand public. Ce projet d'acquisition est en cours de finalisation pour le troisième trimestre 2025.





