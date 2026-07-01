Wayve séduit les constructeurs automobiles avec un système de conduite basé sur l'IA capable d'apprendre comme les humains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Wayve a levé 2,8 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia, Mercedes-Benz et Nissan

* Wayve prévoit d'équiper les robotaxis de Stellantis de son système sur le réseau Uber

* Nissan évalue actuellement l'approche de Wayve en matière de sécurité avant un déploiement prévu au Japon d'ici mars 2028

par Norihiko Shirouzu

La start-up spécialisée dans la conduite autonome Wayve surfe sur une vague d’intérêt de la part des investisseurs. La société basée à Londres a levé 2,8 milliards de dollars auprès d’un panel d’investisseurs et de partenaires stratégiques comprenant de grands noms des secteurs de la technologie et de l’automobile, de Nvidia NVDA.O à Mercedes-Benz MBGn.DE et Nissan 7201.T . En juin, Wayve a annoncé qu’elle déploierait son système dans les robotaxis du constructeur de Jeep Stellantis STLAM.MI , afin d’intégrer le réseau de VTC d’Uber

UBER.N .

Wayve utilise une technologie d’intelligence artificielle appelée « apprentissage automatique de bout en bout » pour naviguer sur les routes; celle-ci est censée traduire instantanément les données générées par les capteurs en décisions de conduite, à l’instar d’un conducteur humain. Cette approche diffère d’une méthode plus traditionnelle, qui combine l’IA avec la programmation logicielle et des cartes haute définition afin de créer des règles prédéfinies dictant comment la voiture doit réagir dans différents scénarios, y compris en cas d’imprévus.

L’approche de Wayve est similaire à celle d’un autre acteur majeur de la conduite autonome — Tesla TSLA.O — qui est passé à un modèle de bout en bout il y a quelques années. Contrairement à l’approche de Tesla, qui utilise des caméras comme seul ensemble de capteurs embarqués, le système de Wayve est conçu pour fonctionner avec un large éventail de capteurs et de puces d’IA.

Cela signifie que l’entreprise pourrait concéder sa technologie sous licence à pratiquement n’importe quel développeur de voitures sans conducteur, a déclaré Alex Kendall, directeur général de Wayve, un Néo-Zélandais de 33 ans qui a cofondé la société en 2017, l’année où il a obtenu son doctorat en apprentissage profond (deep learning) à l’université de Cambridge, en Angleterre.

« Nous voulons rendre la conduite entièrement autonome possible pour n’importe quel véhicule, de n’importe quelle marque, et partout dans le monde », a déclaré M. Kendall à Reuters en début d’année, alors qu’il était assis au volant d’une Ford Mustang Mach-E équipée de la technologie de conduite autonome de Wayve, qui parcourait de manière autonome les quartiers de la baie de San Francisco, où l’entreprise dispose d’un centre technologique clé.

L’EXPANSION DE WAYMO ALIMENTE LA DYNAMIQUE DU SECTEUR

La concurrence dans le secteur de la conduite autonome s’intensifie après des années de délais non respectés et de promesses exagérées. L’expansion rapide de Waymo d'Alphabet

GOOGL.O au cours des deux dernières années — elle propose désormais des trajets payants au grand public dans une douzaine de villes, après plus d’une décennie de développement — a en partie ravivé l’intérêt des investisseurs pour les développeurs de voitures sans conducteur.

Il y a dix ans, l’IA de bout en bout n’était qu’une expérience obscure menée par un petit nombre de chercheurs en amont, comme Kendall lui-même. Aujourd’hui, de nombreux développeurs de véhicules autonomes intègrent au moins certains aspects de l’apprentissage de bout en bout dans leurs systèmes.

Mais cette approche centrée sur l’IA soulève un casse-tête: la manière ambiguë, semblable à celle d’une « boîte noire », dont les systèmes de bout en bout naviguent rend difficile l’interprétation des décisions de conduite du véhicule. Sur les premières versions de voitures sans conducteur, qui s’appuyaient sur du code logiciel pour aider les véhicules à circuler en toute sécurité sur les routes, il était plus facile de déterminer pourquoi la voiture choisissait un certain itinéraire.

Le moteur de conduite IA de bout en bout de Wayve génère une carte de sécurité des situations de circulation en temps réel et identifie des trajectoires sûres pour le véhicule. Les ingénieurs de Wayve estiment que l’approche de sécurité conventionnelle, qui repose largement sur la programmation, entrave la capacité d’un système de conduite par IA à garantir la sécurité dans des cas inhabituels, car il est difficile d’écrire des règles permettant de se préparer à des situations très inhabituelles.

Lorsque de tels scénarios difficiles à prévoir se produisent, la logique de sécurité d’un système préprogrammé « devient fragile », a déclaré à Reuters Vijay Badrinarayanan, vice-président chargé de l’IA chez Wayve. « Les conducteurs humains restent en sécurité car ils adoptent une attitude prudente lorsqu’ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. »

VISER LA SÉCURITÉ À GRANDE ÉCHELLE

Waymo utilise désormais une IA de bout en bout, mais s’appuie également sur une approche plus conventionnelle, fondée sur des règles et mise en œuvre grâce au codage logiciel et à des cartes, ce qui, selon l’entreprise, reste nécessaire pour garantir la sécurité.

« Les modèles de bout en bout ne suffisent pas à garantir la sécurité à grande échelle », a déclaré l’entreprise à Reuters.

L’un des clients de Wayve, Nissan, cherche encore à se familiariser avec l’approche de sécurité du système.

Le directeur technique de Nissan, Eiichi Akashi, a déclaré que son équipe évaluait minutieusement la technologie de Wayve en vue du projet du constructeur automobile de la déployer au Japon sur un monospace appelé Elgrand au cours de l’exercice se terminant en mars 2028. Il qualifie le système de la start-up de « le plus avancé », mais précise qu’il est « difficile d’en percer les secrets et de comprendre comment il prend ses décisions ».

Kendall estime que Wayve, qui dispose de sites opérationnels majeurs à Tokyo, Stuttgart et Vancouver, devrait être en mesure de s’implanter rapidement sur de nouveaux marchés, car elle n’a pas besoin de passer par l’étape fastidieuse consistant à cartographier les routes et à écrire du code pour s’adapter aux particularités routières locales. Wayve affirme avoir testé avec succès son système de conduite par IA dans des centaines de villes à travers le monde sans ce travail préparatoire initial.

Siddartha Khastgir, professeur spécialisé dans l’autonomie sécurisée à l’université de Warwick en Angleterre, a déclaré que les modèles de bout en bout devraient être plus rapides à développer et à déployer commercialement que les approches plus traditionnelles. Il a toutefois ajouté: « Je ne dirais pas qu’une technologie est plus sûre qu’une autre. »

Phil Koopman, professeur d’ingénierie informatique à l’université Carnegie Mellon et expert en technologies autonomes, a déclaré que la méthode de Wayve pour gérer les situations de circulation inhabituelles n’était qu’une approche parmi d’autres, et que d’autres pourraient également s’avérer efficaces. Il estime toutefois qu’il faudra encore au moins une décennie pour déployer en toute sécurité des systèmes sans conducteur à travers les États-Unis.

« Il faudra très probablement de nouvelles innovations pour y parvenir. »